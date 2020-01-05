2020-01-05T12:46:43+03:00
Общество

Роспотребнадзор рассказал, какими блюдами часто травятся в ресторанах

А также напомнил, что делать, если вам вдруг стало плохо после ужина в общепите
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Отравления и инфекционные заболевания чаще всего возникают в результате халатного отношения работников ресторанов, которые используют некачественные продукты, нарушают санитарные требования и сталкиваются с недостатком столовой посуды.

Специалисты Роспотребнадзора сообщают, что самыми опасными блюдами в этом плане являются многокомпонентные салаты, в которых есть майонез или сметана, пирожные и торты с кремом, шаурма, студень, а также изделия из рубленого мяса, включая котлеты, рулеты и паштеты. Кроме того, бактерии могут оставаться на поверхности плохо промытых фруктов и овощей.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роспотребнадзор рассказал, какими блюдами часто травятся в ресторанах
Трамп пригрозил применить новейшее вооружение против Ирана
Япония усилит контроль на границах после побега Карлоса Гона
Боевики атаковали военно-морскую базу США в Кении
Ученые доказали, что низкоуглеводная диета сокращает жизнь
Полиция Польши предотвратила покушение на министра юстиции и прокурора
Украина получает оплату, несмотря на сокращение транзита газа
Большинству россиян повысят зарплаты в 2020 году
На церемонию прощания с генералом Сулеймани пришли тысячи людей
Трамп приказал убить генерала Сулеймани вопреки советам Пентагона
Посольство Польши раскритиковало Украину за героизацию Бандеры
Трамп о конфликте с Ираном: "Мы ударим их сильнее, чем когда-либо раньше!"
Солнце "подошло" максимально близко к Земле
"Иранские хакеры" взломали правительственный сайт США
Сборная России впервые за четыре года вышла в финал МЧМ по хоккею, победив Швецию
В США рассказали, что украинцы обучают американских военных
Командующий КСИР пообещал положить конец присутствию США на Ближнем Востоке
«Пусть вернут Техас Мексике»: Пушков ответил на заявление американского генерала о Крыме
В Приморье три десятка машин частично провалились под лед
Число жертв авиаудара по военному училищу в Триполи возросло до 28
Самолет Air Canada экстренно сел в Монреале из-за оторвавшегося колеса
США перебрасывают на Ближний Восток 4,2 тысячи военных
Жертвами авиаудара по военному училищу в Ливии стали 23 человека