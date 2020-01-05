Роспотребнадзор рассказал, какими блюдами часто травятся в ресторанах

5 Янв. 2020 2020-01-05T12:46:43+03:00

А также напомнил, что делать, если вам вдруг стало плохо после ужина в общепите

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Отравления и инфекционные заболевания чаще всего возникают в результате халатного отношения работников ресторанов, которые используют некачественные продукты, нарушают санитарные требования и сталкиваются с недостатком столовой посуды.

Специалисты Роспотребнадзора сообщают, что самыми опасными блюдами в этом плане являются многокомпонентные салаты, в которых есть майонез или сметана, пирожные и торты с кремом, шаурма, студень, а также изделия из рубленого мяса, включая котлеты, рулеты и паштеты. Кроме того, бактерии могут оставаться на поверхности плохо промытых фруктов и овощей.

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ИСТОЧНИК KP.RU