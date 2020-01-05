В Иране считают, что США не осмелятся нанести удары по 52 объектам

5 Янв. 2020 2020-01-05T14:20:12+03:00

Вашингтон же продолжает грозить Тегерану расправой за возможные нападения на американцев

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Соединенные Штаты не станут наносить удары по 52 объектам на территории Ирана. Об этом заявил командующий вооруженными силами Исламской Республики Абдулрахим Мусави.

Сайт kp.ru писал, что ранее именно такую цифру назвал президент США Дональд Трамп. Она соответствует количеству людей, взятых Ираном в плен много лет назад. Глава Белого дома заявил, что если Тегеран решит напасть на американские базы или граждан, то ответная атака будет "быстрой и сильной".

"В ходе возможного конфликта в будущем, на который, сомневаюсь, что им хватит смелости, станет ясно, к какому месту будут относиться эти цифры", - прокомментировал Мусави ситуацию в интервью телерадиокорпорации IRIB.

Напомним, что отношения между странами вновь обострились после того, как США прицельным ракетным ударом убили иранского и иракских военачальников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753038" frameborder="0"></iframe> Иран пообещал отомстить США за смерть генерала Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU