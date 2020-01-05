Туроператорам с табличками запретили появляться в аэропорту Стамбула

5 Янв. 2020 2020-01-05T14:01:09+03:00

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Руководство аэропорта Стамбула запретило туристическим компаниям встречать гостей с табличками, на которых написаны их фамилии или название фирмы. За такую "рекламу" теперь можно схлопотать штраф в размере 320 турецких лир или 48 евро.

Находиться у выхода из зоны таможенного контроля можно лишь частным лицам - родственникам и друзьям путешественников, а для туроператоров отвели специальное помещение, правда нахождение в нем нужно оплачивать.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU