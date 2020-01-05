Туроператорам с табличками запретили появляться в аэропорту Стамбула
Из-за нововведения сборы туристов по прилету растягиваются на несколько часов
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Руководство аэропорта Стамбула запретило туристическим компаниям встречать гостей с табличками, на которых написаны их фамилии или название фирмы. За такую "рекламу" теперь можно схлопотать штраф в размере 320 турецких лир или 48 евро.
Находиться у выхода из зоны таможенного контроля можно лишь частным лицам - родственникам и друзьям путешественников, а для туроператоров отвели специальное помещение, правда нахождение в нем нужно оплачивать.
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ИСТОЧНИК KP.RU