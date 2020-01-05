Пропавших в Киеве девушек нашли зарезанными и связанными в съемной квартире
Страшное преступление было совершено на Украине. В съемной квартире в Подольском районе Киева обнаружили тела двух юных девушек.
Владелица жилья рассказала полиции, что сдала его украинкам на праздники, а вернувшись 4 января, обнаружила на балконе в шкафу лишь трупы.
Согласно данным агентства УНИАН, неизвестные преступники изрезали своих жертв острым предметом, а потом связали и спрятали. Правоохранители насчитали на телах девушек несколько десятков ранений.
Официальные данные говорят о том, что погибшим было всего 16 и 19 лет. Родственники заявили об их пропаже еще 2 января. Уже после обнаружения тел было возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве.
Трупы направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. Других подробностей на сайте полиции Киева не приводится.
Сайт kp.ru писал, что в конце прошлого года шокирующее преступление было совершено в Санкт-Петербурге. 63-летний историк Олег Соколов жестоко убил свою возлюбленную, 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и попытался утопить останки в реке Мойке.
ИСТОЧНИК KP.RU