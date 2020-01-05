Пропавших в Киеве девушек нашли зарезанными и связанными в съемной квартире

5 Янв. 2020 2020-01-05T15:03:16+03:00

Погибшим украинкам было всего 16 и 19 лет

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Страшное преступление было совершено на Украине. В съемной квартире в Подольском районе Киева обнаружили тела двух юных девушек.

Владелица жилья рассказала полиции, что сдала его украинкам на праздники, а вернувшись 4 января, обнаружила на балконе в шкафу лишь трупы.

Согласно данным агентства УНИАН, неизвестные преступники изрезали своих жертв острым предметом, а потом связали и спрятали. Правоохранители насчитали на телах девушек несколько десятков ранений.

Официальные данные говорят о том, что погибшим было всего 16 и 19 лет. Родственники заявили об их пропаже еще 2 января. Уже после обнаружения тел было возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве.

Трупы направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. Других подробностей на сайте полиции Киева не приводится.

Сайт kp.ru писал, что в конце прошлого года шокирующее преступление было совершено в Санкт-Петербурге. 63-летний историк Олег Соколов жестоко убил свою возлюбленную, 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и попытался утопить останки в реке Мойке.

ИСТОЧНИК KP.RU