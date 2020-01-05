2020-01-05T15:03:16+03:00
Происшествия

Пропавших в Киеве девушек нашли зарезанными и связанными в съемной квартире

Погибшим украинкам было всего 16 и 19 лет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Возбуждено уголовное дело. Фото: ZUMA ТАССВозбуждено уголовное дело. Фото: ZUMA ТАСС
Изменить размер текста:

Страшное преступление было совершено на Украине. В съемной квартире в Подольском районе Киева обнаружили тела двух юных девушек.

Владелица жилья рассказала полиции, что сдала его украинкам на праздники, а вернувшись 4 января, обнаружила на балконе в шкафу лишь трупы.

Согласно данным агентства УНИАН, неизвестные преступники изрезали своих жертв острым предметом, а потом связали и спрятали. Правоохранители насчитали на телах девушек несколько десятков ранений.

Официальные данные говорят о том, что погибшим было всего 16 и 19 лет. Родственники заявили об их пропаже еще 2 января. Уже после обнаружения тел было возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве.

Трупы направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. Других подробностей на сайте полиции Киева не приводится.

Сайт kp.ru писал, что в конце прошлого года шокирующее преступление было совершено в Санкт-Петербурге. 63-летний историк Олег Соколов жестоко убил свою возлюбленную, 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и попытался утопить останки в реке Мойке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зеленский уехал отдыхать в роскошном отеле на побережье Оманского залива
Ракетные войска России полностью оснастят новыми вооружением к 2024 году
Пропавших в Киеве девушек нашли зарезанными и связанными в съемной квартире
Туроператорам с табличками запретили появляться в аэропорту Стамбула
В Иране считают, что США не осмелятся нанести удары по 52 объектам
Зеленский помог музыканту Dr. Alban посетить Киев вопреки запрету на въезд
Роспотребнадзор рассказал, какими блюдами часто травятся в ресторанах
Трамп пригрозил применить новейшее вооружение против Ирана
Япония усилит контроль на границах после побега Карлоса Гона
Боевики атаковали военно-морскую базу США в Кении
Ученые доказали, что низкоуглеводная диета сокращает жизнь
Полиция Польши предотвратила покушение на министра юстиции и прокурора
Украина получает оплату, несмотря на сокращение транзита газа
Большинству россиян повысят зарплаты в 2020 году
На церемонию прощания с генералом Сулеймани пришли тысячи людей
Трамп приказал убить генерала Сулеймани вопреки советам Пентагона
Посольство Польши раскритиковало Украину за героизацию Бандеры
Трамп о конфликте с Ираном: "Мы ударим их сильнее, чем когда-либо раньше!"
Солнце "подошло" максимально близко к Земле
"Иранские хакеры" взломали правительственный сайт США
Сборная России впервые за четыре года вышла в финал МЧМ по хоккею, победив Швецию
В США рассказали, что украинцы обучают американских военных
Командующий КСИР пообещал положить конец присутствию США на Ближнем Востоке
«Пусть вернут Техас Мексике»: Пушков ответил на заявление американского генерала о Крыме
В Приморье три десятка машин частично провалились под лед
Число жертв авиаудара по военному училищу в Триполи возросло до 28
Самолет Air Canada экстренно сел в Монреале из-за оторвавшегося колеса
США перебрасывают на Ближний Восток 4,2 тысячи военных
Жертвами авиаудара по военному училищу в Ливии стали 23 человека