2020-01-05T15:25:47+03:00
Политика

Ракетные войска России полностью оснастят новыми вооружением к 2024 году

В боевом составе не останется ракет советского производства
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ракетные войска России полностью оснастят новыми вооружением к 2024 годуРакетные войска России полностью оснастят новыми вооружением к 2024 годуФото: Мария ГОРЕЛОВА
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К 2024 году Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) будут полностью укомплектованы современными ракетными комплексами российского производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%, то есть Ракетные войска стратегического назначения перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется ракетных комплексов советского производства», - сказано в заявлении военного ведомства.

Отмечается, что нынешние темпы производства ракетных комплексов полностью удовлетворяют потребности РВСН и обладают более мощными боевыми блоками стратегических ракет, самой широкой номенклатурой боевого оснащения, а также прикрытыми современными комплексами защиты и преодоления противоракетной обороны.

В прошлом году доля современных ракетных комплексов была доведена до 76%. За 2019 год было закуплено около ста новых образцов военной техники.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Минобороны рассказали о том, что на 2020 год РВСН запланировало около 200 учений, который пройдут в рамках контрольных комплексных проверок по итогам периодов обучения

ИСТОЧНИК KP.RU

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