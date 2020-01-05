Ракетные войска России полностью оснастят новыми вооружением к 2024 году
К 2024 году Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) будут полностью укомплектованы современными ракетными комплексами российского производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«В 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%, то есть Ракетные войска стратегического назначения перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется ракетных комплексов советского производства», - сказано в заявлении военного ведомства.
Отмечается, что нынешние темпы производства ракетных комплексов полностью удовлетворяют потребности РВСН и обладают более мощными боевыми блоками стратегических ракет, самой широкой номенклатурой боевого оснащения, а также прикрытыми современными комплексами защиты и преодоления противоракетной обороны.
В прошлом году доля современных ракетных комплексов была доведена до 76%. За 2019 год было закуплено около ста новых образцов военной техники.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Минобороны рассказали о том, что на 2020 год РВСН запланировало около 200 учений, который пройдут в рамках контрольных комплексных проверок по итогам периодов обучения
ИСТОЧНИК KP.RU