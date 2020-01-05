Греция и Северная Македония начали получать российский газ по «Турецкому потоку»

5 Янв. 2020 2020-01-05T17:57:07+03:00

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В воскресенье, 5 января, Россия начала поставки природного газа в Грецию и Северную Македонию по газопроводу «Турецкий поток». Прокачка «голубого топлива» идёт через компрессорную станцию «Странджа 2» на границе с Турцией. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов.

Глава «Булгартрансгаза» также отметил, что мощности Трансбалканского газопровода, на смену которому пришел «Турецкий поток», не задействованы, но, при необходимости, Болгария может их использовать.

Напомним, 1 января Болгария получила первые кубометры российского газа по новому газопроводу. Тогда Малинов заявил, что благодаря смене точки входа топлива на территории страны с Румынии и в Турцию, расходы за транзитные таксы будут сокращены примерно на 35 миллионов евро, а само топливо подешевеет на 5%.

ИСТОЧНИК KP.RU