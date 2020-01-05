2020-01-05T17:57:07+03:00
Экономика

Греция и Северная Македония начали получать российский газ по «Турецкому потоку»

Прокачка «голубого топлива» идёт через компрессорную станцию «Странджа 2» на границе с Турцией
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Греция и Северная Македония начали получать российский газ по «Турецкому потоку»Греция и Северная Македония начали получать российский газ по «Турецкому потоку»Фото: REUTERS
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В воскресенье, 5 января, Россия начала поставки природного газа в Грецию и Северную Македонию по газопроводу «Турецкий поток». Прокачка «голубого топлива» идёт через компрессорную станцию «Странджа 2» на границе с Турцией. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов.

Глава «Булгартрансгаза» также отметил, что мощности Трансбалканского газопровода, на смену которому пришел «Турецкий поток», не задействованы, но, при необходимости, Болгария может их использовать.

Напомним, 1 января Болгария получила первые кубометры российского газа по новому газопроводу. Тогда Малинов заявил, что благодаря смене точки входа топлива на территории страны с Румынии и в Турцию, расходы за транзитные таксы будут сокращены примерно на 35 миллионов евро, а само топливо подешевеет на 5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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