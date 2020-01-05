Иран готов к переговорам с США по ядерной сделке

5 Янв. 2020 2020-01-05T18:25:29+03:00

Иран готов к переговорам с США по ядерной сделки Фото: REUTERS

Однако в Тегеране отметили, что Вашингтон должен ответить за убийство Сулеймани

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Тегеран готов продолжить переговоры с Вашингтоном по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе в рамках группы «5 + 1», но американской стороне прежде всего необходимо ответить за убийство иранского генерала Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Касема Сулеймани. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.

«Это условие по поводу наших взаимоотношений с США и обсуждения ядерной сделки остаётся. Однако необходимо ответить на то, что произошло», - передаёт РИА Новости слова представителя иранского МИД.

Напомним в группу «5 + 1» входят Соединённые, Россия, Франция, Германия, Великобритания и Китай.

Как писал сайт kp.ru, в МИД Ирана обещали принять окончательное решение по ядерной программе в воскресенье, 5 января. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Тегеран примет во внимание текущую обстановку в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU