2020-01-05T18:52:57+03:00
Общество

На Рождество россиян ждет аномально теплая погода

Температура воздуха будет выше нормы почти на всей территории России
Елена ГИЛЬМАНОВА
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На Рождество россиян ждет аномально теплая погодаНа Рождество россиян ждет аномально теплая погодаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В рождественские праздники, с 6 по 7 января, ожидается аномально теплая погода практически на всей территории России. Об этом сообщили синоптики Росгидромета.

Ожидается, что на европейской части страны температура будет выше нормы на 4-8 градусов, на азиатской - на 10-16 градусов.

По прогнозу синоптиков в Якутии температура будет нa 20 градусов выше нормы.

В понедельник, 6 января, температура воздуха днем составит 3-1 градус мороза, преимущественно без осадков. На следующий день немного потеплеет - до ноля градусов, местами возможен ветер. Однако в связи с потеплением в эти дни в столице ожидается гололедица.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в самые первые дни нового года были в очередной раз побиты прежние температурные максимумы и синоптики сообщают, что практически вся территория России находится под влиянием огромного и теплого атлантического циклона, в результате чего во многих местах температура выше климатических нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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