2020-01-05T19:05:30+03:00
В мире

Иран готов нанести удар по военным объектам США

Советник иранского руководителя заявил, что Тегеран ответит на убийство Сулеймани
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Иран готов нанести удар по военным объектам СШАИран готов нанести удар по военным объектам СШАФото: REUTERS
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Тегеран готовит удар по американским военным объектам как ответ на убийство иранского генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Об этом сообщил военный советник руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Деган.

«Ответ, несомненно, будет военным, и он будет направлен против военных объектов», - заявил советник иранского руководителя в эфире телекомпании CNN.

Напомним, Сулеймани погиб в результате американского ракетного удара. Верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи пообещал отомстить США. Министерство обороны Израиля в ожидании военных атак со стороны Сектора Газа привело армию в повышенную готовность. Президент Ирана Хасан Роухани назвал произошедшие «тяжелейшим преступлением» и заявил, что Вашингтон ответит за преступление.

Десятки тысяч человек пришли проститься с Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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