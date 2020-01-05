Иран готов нанести удар по военным объектам США

5 Янв. 2020 2020-01-05T19:05:30+03:00

Советник иранского руководителя заявил, что Тегеран ответит на убийство Сулеймани

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Тегеран готовит удар по американским военным объектам как ответ на убийство иранского генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Об этом сообщил военный советник руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Деган.

«Ответ, несомненно, будет военным, и он будет направлен против военных объектов», - заявил советник иранского руководителя в эфире телекомпании CNN.

Напомним, Сулеймани погиб в результате американского ракетного удара. Верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи пообещал отомстить США. Министерство обороны Израиля в ожидании военных атак со стороны Сектора Газа привело армию в повышенную готовность. Президент Ирана Хасан Роухани назвал произошедшие «тяжелейшим преступлением» и заявил, что Вашингтон ответит за преступление.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753290" frameborder="0"></iframe> Десятки тысяч человек пришли проститься с Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU