5 Янв. 2020 2020-01-05T19:19:25+03:00

В МВД рассказали, какие купюры подделывают чаще всего Фото: Артем ЛЕНЦ

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Наибольший интерес у фальшивомонетчиков представляет купюры номиналом 5000 и 1000 рублей. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел России.

«Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2019 году являются купюры номиналом 5000 и 1000 рублей», - передает ТАСС заявление ведомства.

В министерстве сообщили, что введенные в обращение в 2017 году банкноты номиналом 200 и 2000 рублей подделывают значительно реже. Среди выявленных подделок иностранных купюр чаще всего встречаются 100 и 500 евро.

По данным ведомства, только за первое полугодие прошлого года было обнаружено свыше 41 тысячи поддельных купюр, из них более 39,5 тысяч в рублях и свыше 1,9 тысяч в иностранной валюте. Это в 1,2 раза меньше по сравнению с таким же периодом 2018 года.

Напомним, ранее Центробанк сообщал, что за первые три месяца 2019 года было выявлено 8911 фальшивых купюр, из которых 6220 пятитысячных, 1835 - тысячные и 680 двухтысячных.

ИСТОЧНИК KP.RU