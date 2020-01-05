Состав сборной России на финал МЧМ-2020 с Канадой: в воротах будет Мифтахов

5 Янв. 2020 2020-01-05T20:18:31+03:00

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Вечером в воскресенье, 5 января, в чешском городе Острава будет сыгран финальный матч чемпионата мира по хоккею среди молодежи 2020. Российская команда встретится со сборной Канады. Стал известен состав нашей команды на этот поединок. Тренеры российской сборной приняли решение - место в воротах займет Амир Мифтахов, а не Ярослав Аскаров, который начал с первых минут поединок против Швеции в полуфинале МЧМ-2020.

Cостав сборной России:

Мифтахов (Аскаров);

Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;

Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров;

Мисюль — Журавлев, Марченко — Воронков — Подколзин;

Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию финального матча МЧМ-2020 Канада - Россия. Старт поединка в 21.00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU