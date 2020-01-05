2020-01-05T20:18:31+03:00
Спорт

Состав сборной России на финал МЧМ-2020 с Канадой: в воротах будет Мифтахов

Стал известен состав нашей команды на решающую игру турнира
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Мифтахов будет вратарем российской команды в финале МЧМ-2020.Мифтахов будет вратарем российской команды в финале МЧМ-2020.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вечером в воскресенье, 5 января, в чешском городе Острава будет сыгран финальный матч чемпионата мира по хоккею среди молодежи 2020. Российская команда встретится со сборной Канады. Стал известен состав нашей команды на этот поединок. Тренеры российской сборной приняли решение - место в воротах займет Амир Мифтахов, а не Ярослав Аскаров, который начал с первых минут поединок против Швеции в полуфинале МЧМ-2020.

Cостав сборной России:

Мифтахов (Аскаров);

Романов — Галенюк, ДенисенкоХовановСоколов;

Пыленков — Замула, ДорофеевМорозовАлександров;

Мисюль — Журавлев, МарченкоВоронковПодколзин;

Малышев, РтищевКруглов — Соркин, Грошев.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию финального матча МЧМ-2020 Канада - Россия. Старт поединка в 21.00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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