Швеция выиграла бронзовые медали молодежного ЧМ по хоккею 2020

5 Янв. 2020 2020-01-05T20:37:06+03:00

В решающей игре соревнований за 3-е место они выиграли у Финляндии со счетом 3:2

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В чешском городе Острава в воскресенье, 5 января, был сыгран матч за 3-е место на чемпионате мира по хоккею среди молодежных команд. За бронзу турнира спорили проигравшие накануне свои полуфиналы Финляндия и Швеция. И шведы взяли верх, одержав победу со счетом 3:2.

У Швеции шайбы забросили Расмус Сандин (13-я минута), Самуэль Фагемо (31) и Линус Оберг (34). У команды Финляндии точные броски на счету Патрика Пуйстолы (9) и Матиаса Маччелли (20).

Швеция в седьмой раз выиграла бронзовые медали молодежного чемпионата мира. Помимо этого они 11 раз проигрывали в финале и дважды побеждали там. А вот сборная Финляндии год назад выиграла молодежный чемпионат мира, а теперь же - стала четвертой.

Отметим, что сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию финального матча МЧМ-2020 Канада - Россия. Старт поединка в 21.00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU