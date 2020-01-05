Швеция выиграла бронзовые медали молодежного ЧМ по хоккею 2020
В чешском городе Острава в воскресенье, 5 января, был сыгран матч за 3-е место на чемпионате мира по хоккею среди молодежных команд. За бронзу турнира спорили проигравшие накануне свои полуфиналы Финляндия и Швеция. И шведы взяли верх, одержав победу со счетом 3:2.
У Швеции шайбы забросили Расмус Сандин (13-я минута), Самуэль Фагемо (31) и Линус Оберг (34). У команды Финляндии точные броски на счету Патрика Пуйстолы (9) и Матиаса Маччелли (20).
Швеция в седьмой раз выиграла бронзовые медали молодежного чемпионата мира. Помимо этого они 11 раз проигрывали в финале и дважды побеждали там. А вот сборная Финляндии год назад выиграла молодежный чемпионат мира, а теперь же - стала четвертой.
Отметим, что сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию финального матча МЧМ-2020 Канада - Россия. Старт поединка в 21.00 по московскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU