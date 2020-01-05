В новогодние праздники в России более десяти пожаров произошли из-за петард
В новогодние праздники более десяти пожаров в России произошло по причине неосторожного обращения с петардами. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.
«В основном загорания были зафиксированы на балконах и лоджиях, куда залетали отдельные заряды», - передает ТАСС заявление ведомства.
Отмечается, что в некоторых случаях загорелись обшивка дома, кровля, кроме того произошло возгорание гаража и дачного дома.
В МЧС сообщили, что возгорания из-за неосторожного обращения с пиротехникой в первые дни нового года произошли в Новосибирской, Нижегородской и Иркутской областях, Красноярском крае, а также в Самаре, Казани, Сарове, Мурманске и Москве.
В Министерстве призвали россиян соблюдать правила использования петард и запускать пиротехнические изделия только на специально отведенных площадках, вдали от жилых домов, зданий и линий передач.
Напомним, ранее в МЧС сообщили, что в одной Москве за новогодние праздники в пожарах гибнут около 30 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU