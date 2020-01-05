2020-01-05T21:53:09+03:00
Происшествия

В новогодние праздники в России более десяти пожаров произошли из-за петард

В МЧС рассказали о последствиях неправильного использования пиротехнических изделий
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В новогодние праздники в России более десяти пожаров произошли из-за петардВ новогодние праздники в России более десяти пожаров произошли из-за петардФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В новогодние праздники более десяти пожаров в России произошло по причине неосторожного обращения с петардами. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

«В основном загорания были зафиксированы на балконах и лоджиях, куда залетали отдельные заряды», - передает ТАСС заявление ведомства.

Отмечается, что в некоторых случаях загорелись обшивка дома, кровля, кроме того произошло возгорание гаража и дачного дома.

В МЧС сообщили, что возгорания из-за неосторожного обращения с пиротехникой в первые дни нового года произошли в Новосибирской, Нижегородской и Иркутской областях, Красноярском крае, а также в Самаре, Казани, Сарове, Мурманске и Москве.

В Министерстве призвали россиян соблюдать правила использования петард и запускать пиротехнические изделия только на специально отведенных площадках, вдали от жилых домов, зданий и линий передач.

Напомним, ранее в МЧС сообщили, что в одной Москве за новогодние праздники в пожарах гибнут около 30 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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