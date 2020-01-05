Старейшая жительница планеты отпраздновала свой 117-й день рождения

5 Янв. 2020 2020-01-05T21:58:04+03:00

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Старейшая жительница планеты, японка Канэ Танака отпраздновала свой день рождения. Ей исполнилось 117 лет.

Танаку поздравили в доме престарелых, где она проживает. По такому случаю устроили вечеринку со свечками и шариками, а также с большим тортом, который очень понравился виновнице торжества. Угощение украсили клубникой и кремом.

«Очень вкусно. Хочется еще», - передает агентство Kyodo слова японки, после того, как она попробовала маленький кусочек торта.

Напомним, как писал сайт kp.ru, эксперты Книги рекордов Гиннесса признали Танаку самым старым человеком на Земле в марте прошлого года, когда ей было 116 лет. Женщина родилась 2 января 1903 года в многодетной семье, где была седьмой из восьми детей. В 1922 году она вышла замуж, у нее четверо своих детей и один приемный. Своим хобби японка называет изучение математики.

ИСТОЧНИК KP.RU