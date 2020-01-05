2020-01-05T21:58:04+03:00
В мире

Старейшая жительница планеты отпраздновала свой 117-й день рождения

В честь японки Канэ Танаки устроили вечеринку в доме престарелых
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Старейшая жительница планеты отпраздновала свое день рожденияСтарейшая жительница планеты отпраздновала свое день рожденияФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Старейшая жительница планеты, японка Канэ Танака отпраздновала свой день рождения. Ей исполнилось 117 лет.

Танаку поздравили в доме престарелых, где она проживает. По такому случаю устроили вечеринку со свечками и шариками, а также с большим тортом, который очень понравился виновнице торжества. Угощение украсили клубникой и кремом.

«Очень вкусно. Хочется еще», - передает агентство Kyodo слова японки, после того, как она попробовала маленький кусочек торта.

Напомним, как писал сайт kp.ru, эксперты Книги рекордов Гиннесса признали Танаку самым старым человеком на Земле в марте прошлого года, когда ей было 116 лет. Женщина родилась 2 января 1903 года в многодетной семье, где была седьмой из восьми детей. В 1922 году она вышла замуж, у нее четверо своих детей и один приемный. Своим хобби японка называет изучение математики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умер Геннадий Пискунов, народный артист России
Старейшая жительница планеты отпраздновала свой 117-й день рождения
В новогодние праздники в России более десяти пожаров произошли из-за петард
Иран отказывается от «последнего ключевого ограничения» в рамках ядерной сделки
Украинские военные подорвались на собственной мине в Донбассе
Во время наводнения в Тель-Авиве погибли два человека
Швеция выиграла бронзовые медали молодежного ЧМ по хоккею 2020
«Ничего не изменится»: Россия примет молодежный чемпионат мира по хоккею вопреки санкциям WADA
Состав сборной России на финал МЧМ-2020 с Канадой: в воротах будет Мифтахов
Столтенберг «в срочном порядке» созывает Североатлантический совет
На Украине рассказали, что Зеленский делает на элитном курорте Омана
В МИД России прокомментировали курс Украины на героизацию националистов
Во Франции задержали мужчину, угрожавшего прохожим ножом