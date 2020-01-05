2020-01-05T23:07:04+03:00
Общество

Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

Геннадий Пискунов умер в возрасте 73 лет
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Народный артист России Геннадий Пискунов. Фото: Александр Сенцов / ТАССНародный артист России Геннадий Пискунов. Фото: Александр Сенцов / ТАСС
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В воскресенье, 5 января, в одной из клиник Москвы в возрасте 73 лет умер народный артист России Геннадий Пискунов. Об этом сообщили в пресс-службе Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац, где певец работал.

«Эта новость нас всех выбила из колеи (...) Это, конечно, человек-эпоха, эпоха-легенда», - передает ТАСС слова заведующей труппой театра Ольги Толоконниковой, которая назвала Пискунова образцом вокалиста, гражданина и мужчины. По ее словам, он был «великолепный мастер», а также потрясающим певцом, которы обладал невероятно красивым басом

Геннадий Венедиктович Пискунов окончил отделение музыкальной комедии ГИТИСа и работал в Тамбовском драмтеатре, Московском театре оперетты, а также был Солистом Московского государственного академического детского музыкального театра. В 2003 году он был удостоен Ордена Дружбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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