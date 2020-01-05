Эрдоган объявил об отправке турецких военных в Ливию

5 Янв. 2020 2020-01-05T23:26:50+03:00

Президент Турции напомнил, что легитимное правительство страны официально обратилось к Анкаре за помощью

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 5 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала CNN Turk объявил о начале отправки турецких военных в Ливию, чтобы помочь сформированному при поддержке ООН и ЕС Правительству национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.

Он отметил, что в задачи военнослужащих входят «координационные действия», основная цель которых – обеспечение безопасности международно признанного ливийского правительства.

«Почему мы не должны отправляться туда, если легитимное правительство просит нас об этом?» - добавил Эрдоган.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце ноября Анкара и Триполи подписали турецко-ливийский меморандум о сотрудничестве в военной сфере, 26 декабря ПНС официально запросило «воздушную, наземную и морскую» военную поддержку Турции, а 2 января турецкий парламент принял законопроект, позволяющий стране.отправлять военных в Ливию.

ИСТОЧНИК KP.RU