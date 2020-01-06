Трамп с Макроном по телефону обсудили ситуацию в Ираке и на Ближнем Востоке
Вечером в воскресенье, 5 января, состоялся телефонный разговор между президентами Франции и США Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Ираке и на Ближнем Востоке на фоне роста напряженности в регионе из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
В сообщении отмечается, что французский президент заверил американского коллегу в солидарности Парижа с союзниками по коалиции «перед лицом совершённых в последние недели нападений» на подконтрольных коалиционных силам территориях в Ираке.
Кроме того, Макрон выразил обеспокоенность «дестабилизирующей деятельностью» военнослужащих Ирана и призвал Тегеран отказаться от эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 5 января парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с возглавляемой Соединенными Штатами так называемой «антиигиловской» международной коалицией и вывод иностранных войск из страны.
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