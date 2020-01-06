2020-01-06T02:50:02+03:00
В мире

Жертвами атаки боевиков на военную базу в Кении стали трое американцев

Еще двое военнослужащих США получили ранения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Кении боевики напали на военную базу СШАВ Кении боевики напали на военную базу СШАФото: REUTERS
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Жертвами воскресной атаки боевиков исламистской группировки «Аль-Шабаб» на военно-морскую базу Манда-Магогони в Кении стали трое американцев: один военнослужащий и двое контрактников Пентагона, еще двое американских военных получили ранения. Об этом в ночь на понедельник, 6 января, сообщила пресс-служба Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ).

В сообщении уточняется, что напавшим на базу кенийских ВС боевикам удалось повредить шесть гражданских самолетов, находившихся на взлетно-посадочной полосе расположенного неподалеку аэродрома, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в воскресенье, 5 января, исламисты напали на военно-морскую базу Манда-Магогони в округе Ламу на северном побережье Кении. Этот стратегический объект используют и местные, и американские солдаты, им совместными усилиями удалось отбить атаку. Ранее сообщалось, что кенийские военные ликвидировали четырех боевиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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