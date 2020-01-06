«Золотой глобус» – 2020: Тарантино победил в номинации «Лучший сценарий»
Знаменитый режиссер, актер и сценарист Квентин Тарантино получил престижную американскую премию «Золотой глобус» – 2020: его сценарий к фильму «Однажды в Голливуде» был признан лучшим.
Таким образом, Тарантино обошел других претендентов на награду в этой категории – Ноа Баумбака, который выступил режиссером и сценаристом картины «Брачная история», кинематографистов из Южной Кореи Пон Джун-хо и Хан Джин-вона (картина «Паразиты»), а также написавшего сценарий к фильму «Два папы» Энтони МакКартена и Стивена Зеллиана («Ирландец»).
Леонардо ДиКаприоФото: GLOBAL LOOK PRESS
Стоит отметить, что «Однажды в Голливуде» упоминается сразу в нескольких номинациях. В частности, в категории «Лучшая комедия» и «лучшая режиссура». Кроме того, на премию за работу в фильме претендуют Леонардо ДиКаприо – за лучшую комедийную роль и Брэд Питт как лучший актер второго плана. Трансляцию церемонии награждения ведет телеканал NBC.
Однажды в Голливуде Русский трейлер (2019).
ИСТОЧНИК KP.RU