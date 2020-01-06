2020-01-06T07:21:21+03:00
Происшествия

Более 40 человек пострадали в ходе беспорядков в Нью-Дели

В столице Индии ведется противостояние между студентами и администрацией Университета Джавахарлала Неру
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Более 40 человек пострадали в ходе беспорядков в Нью-ДелиБолее 40 человек пострадали в ходе беспорядков в Нью-ДелиФото: REUTERS
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В ходе беспорядков около Университета Джавахарлала Неру в Нью-Дели пострадали по меньшей мере 40 человек, из них около 30 студентов и 12 преподавателей.

Как передает телеканал NDTV, вечером в воскресенье, 5 января, вооружённые палками и камнями люди в масках атаковали корпус университета.

«Камни были не маленькие, а огромные, которыми можно проломить череп. Я упал, а потом вышел и увидел, что автомобили разгромлены, и мой тоже», - рассказал профессор Атул Суд и сообщил, что бандиты проникли в здание общежитие.

Беспорядки около университета в столице Индии продолжаются уже более двух месяцев. Причиной таких акций стало противостояние студентов и администрации учебного заведения из-за повышения платы за общежитие.

Напомним, в декабре с акциями протеста на улицы вышли студенты 36 индийских вузов, которые выступают против нового закона, упрощающего выдача гражданства жителем ряда стран Южной Азии, но при этом притеснили мусульман

ИСТОЧНИК KP.RU

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