Более 40 человек пострадали в ходе беспорядков в Нью-Дели
В ходе беспорядков около Университета Джавахарлала Неру в Нью-Дели пострадали по меньшей мере 40 человек, из них около 30 студентов и 12 преподавателей.
Как передает телеканал NDTV, вечером в воскресенье, 5 января, вооружённые палками и камнями люди в масках атаковали корпус университета.
«Камни были не маленькие, а огромные, которыми можно проломить череп. Я упал, а потом вышел и увидел, что автомобили разгромлены, и мой тоже», - рассказал профессор Атул Суд и сообщил, что бандиты проникли в здание общежитие.
Беспорядки около университета в столице Индии продолжаются уже более двух месяцев. Причиной таких акций стало противостояние студентов и администрации учебного заведения из-за повышения платы за общежитие.
Напомним, в декабре с акциями протеста на улицы вышли студенты 36 индийских вузов, которые выступают против нового закона, упрощающего выдача гражданства жителем ряда стран Южной Азии, но при этом притеснили мусульман
ИСТОЧНИК KP.RU