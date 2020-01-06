2020-01-06T07:45:56+03:00
В мире

Оппозиционный кандидат Зоран Миланович побеждает на выборах президента Хорватии

Действующий президент страны уже поздравила новоизбранного главу государства
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Оппозиционный кандидат побеждает на выборах президента ХорватииОппозиционный кандидат побеждает на выборах президента ХорватииФото: REUTERS
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После обработки 99,54% бюллетеней во втором туре выборов президента Хорватии побеждает оппозиционный кандидат - лидер Социал-демократической партии и экс-премьер государства Зоран Миланович. Об этом сообщает Государственная избирательная комиссия страны.

Свои голоса за Милановича 1,03 миллиона хорватов (52,70% проголосовавших), а его оппонента действующего главу государства Колинда Грабара-Китаровича поддержали 928 тысяч избирателей (47,30% проголосовавших).

Действующий глава государства уже поздравила своего оппонента с победой и сообщила, что готова ознакомить его со всем, чем занималась. «Главное для Хорватии - это стабильность», - передает слова Грабар-Китарович государственное информационное агентство HINA.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, одно из своих речей перед избирателями действующий президент Хорватии произнесла на фоне фотографии с Путиным и пообещала хорватам зарплату в восемь тысяч евро в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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