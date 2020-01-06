2020-01-06T08:23:35+03:00
В мире

Гуаидо собирается провести очередное заседание парламента Венесуэлы

Лидер оппозиции Боливарианской республики намерен собрать Национальную ассамблею во вторник
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Гуаидо собирается провести очередное заседание парламента ВенесуэлыГуаидо собирается провести очередное заседание парламента ВенесуэлыФото: REUTERS
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Во вторник, 7 января, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо намерен провести заседание Национальной ассамблеи. Такое решение он принял после «переизбрания» на пост спикера парламента.

«Во вторник мы проведём текущую сессию в Федеральном законодательном дворце», - написал самопровозглашенный «временный президент» Венесуэлы в Twitter.

В своем послание Гуаидо также отмечает, что «несмотря на преследования и тюремное заключение, боевой дух депутатов и всего венесуэльского народа не был сломлен».

Напомним, 5 января Гуаидо сняли с поста главы спикера парламента, а его место занял поддерживающий официальные власти Венесуэлы депутат Луис Эдуардо Парра. На посты первого и второго заместителя председателя также были назначены сторонники президента Боливарианской республики.

Члены законодательного собрания от оппозиции отвергли присягу и назвали произошедшее «переворотом». Позже они заявили о «переизбрании» Гуаидо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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