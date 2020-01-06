2020-01-06T08:48:39+03:00
Звезды

«Золотой глобус» – 2020: Хоакин Феникс победил в номинации «Лучший актер в драме»

Рене Зеллвегер получила «Золотой глобус» - 2020 за роль в фильме «Джуди» [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Золотой глобус» – 2020: Хоакин Феникс победил в номинации «Лучший актер в драме»«Золотой глобус» – 2020: Хоакин Феникс победил в номинации «Лучший актер в драме»Фото: Кадр видео
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Актер Хоакин Феникс получил престижную американскую премию «Золотой глобус» – 2020 в номинации «Лучший актер в драме» за роль в фильме Тодда Филлипса «Джокер».

Конкуренцию Фениксу составили Кристиан Бейл за роль в «Ford против Ferrari», Адам Драйвер, сыгравший в «Брачной истории», а также Антонио Бандерас («Боль и слава») и Джонатан Прайс («Два папы»).

«Лучшей актрисой в драме» по версии Ассоциации иностранной прессы Голливуда стала Рене Зеллвегер, сыгравшая в картине Руперта Гулди «Джуди».

В данной номинации были представлены Шарлиз Терон, сыгравшая в фильме «Скандал», Скарлетт Йоханссон за роль в «Брачной истории», Сирша Ронан («Маленькие женщины») и Синтия Эриво («Гарриет»).

77-я ежегодная церемония вручения престижной премии «Золотой глобус» – 2020 состоялась в Лос-Анджелесе в воскресенье, 5 января.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Хоакин Феникс может снова сыграть Джокерам в продолжении одноимённого фильма. По данным источника The Hollywood Reporter, Филлипсу позволили снять еще один проект, когда сборы его картины собрали более миллиарда долларов,

Джокер - финальный трейлер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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