«Золотой глобус» – 2020: Хоакин Феникс победил в номинации «Лучший актер в драме»
Актер Хоакин Феникс получил престижную американскую премию «Золотой глобус» – 2020 в номинации «Лучший актер в драме» за роль в фильме Тодда Филлипса «Джокер».
Конкуренцию Фениксу составили Кристиан Бейл за роль в «Ford против Ferrari», Адам Драйвер, сыгравший в «Брачной истории», а также Антонио Бандерас («Боль и слава») и Джонатан Прайс («Два папы»).
«Лучшей актрисой в драме» по версии Ассоциации иностранной прессы Голливуда стала Рене Зеллвегер, сыгравшая в картине Руперта Гулди «Джуди».
В данной номинации были представлены Шарлиз Терон, сыгравшая в фильме «Скандал», Скарлетт Йоханссон за роль в «Брачной истории», Сирша Ронан («Маленькие женщины») и Синтия Эриво («Гарриет»).
77-я ежегодная церемония вручения престижной премии «Золотой глобус» – 2020 состоялась в Лос-Анджелесе в воскресенье, 5 января.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Хоакин Феникс может снова сыграть Джокерам в продолжении одноимённого фильма. По данным источника The Hollywood Reporter, Филлипсу позволили снять еще один проект, когда сборы его картины собрали более миллиарда долларов,
Джокер - финальный трейлер.
ИСТОЧНИК KP.RU