2020-01-06T09:11:33+03:00
В мире

Конгресс США намерен ограничить военные полномочия Трампа по Ирану

Такое решение Палата представителей примет в связи с убийством Сулеймани
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Конгресс США намерен ограничить военные полномочия Трампа по ИрануКонгресс США намерен ограничить военные полномочия Трампа по ИрануФото: REUTERS
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После убийства иранского генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в результате американского ракетного удара Палата представителей Конгресса США примет решение об ограничении военных полномочий президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по Ирану. Об этом сообщила спикер нижней палаты законодательного органа Нэнси Пелоси.

«Резолюция (…) подтверждает давно установленные надзорные обязанности Конгресса, требуя, чтобы (…) инициированные администрацией в отношении Ирана, были прекращены в течение 30 дней», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте представитель палаты.

По словам Пелоси, президентская администрация осуществила «провокационный и непропорциональный военный авиаудар», который поставил под угрозу американских дипломатов, военнослужащих, и других лиц. Она отметила, что решение главы Белого дома может вызвать серьезную эскалацию напряженности в отношениях с Ираном.

Напомним, в Пентагоне сообщили, что операция по ликвидации Сулеймани проходила по приказу американского президента. После убийства иранского генерала Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить Вашингтону, а военный советник руководителя Исламской Республики Хосейн Деган заявил, что Тегеран готовит удар по военным объектам США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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