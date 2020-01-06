Японский военный аналитик назвал МиГ-25 «королем скорости»

6 Янв. 2020 2020-01-06T09:53:00+03:00

Мори Кэнтаро рассказал о том, что советским истребитель до сих пор остается самым быстрым

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Самолет МиГ-25 до сих пор остается «номером один» в мире среди скоростных военных истребителей. Такое мнение высказал японский военный аналитик Мори Кэнтаро.

В своей статье на Yahoo News Japan Кэнтаро заявляет, что советский истребитель остается «самым быстрым в мире», поскольку еще ни один военный самолет не смог побить его рекорд по скорости.

Аналитик напомнил, 1962 году МиГ-25 стал самым быстрым, когда набрал среднюю часовую скорость 2981,5 километров на 500-километровом маршруте с радиусом в 80 километров.

Кэнтаро отмечает, что при создании советского истребителя была решена проблема чрезвычайно высоких температур при наборе скорости, поскольку стальные сплавы обладали большей прочностью и устойчивостью к температурам в отличие от алюминиевых сплавов.

Напомним, накануне военные эксперты в американском журнале Military Watch рассказали о российских военных самолетах будущего. По их данным МиГ-41 будет гиперзвуковым самолетом, который сможет работать на высотах, значительно превышающих высоты МиГ-25.

ИСТОЧНИК KP.RU