2020-01-06T10:33:21+03:00
Общество

Эксперты рассказали об ошибках, которые могут превратить чай в яд

Ученые заявляет о необходимости строго придерживаться инструкции по приготовлению напитка
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эксперты рассказали об ошибках, которые могут превратить чай в ядЭксперты рассказали об ошибках, которые могут превратить чай в ядФото: Лилия ЗАХАРОВА
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При приготовлении чая необходимо четко следовать инструкции производителей, которая указана на упаковке напитка. Об этом сообщили ученый Немецкий федеральный институт оценки рисков

Как передает Focus.de, специалисты поясняют, что чай является натуральным продуктом, в котором могут содержаться крайне опасные микробы, в том числе и сальмонелла. Чтобы сократить риск их попадания в организм, напиток необходимо заваривать кипятком и оставлять на пять минут.

При этом не стоит употреблять чай, который настаивался в течение нескольких часов. Специалисты утверждают, что такой напиток не принесёт никакой пользы.

Напомним, ранее о том, как правильно выбрать и заварить чай, рассказали в Роспотребнадзоре, где отметили, что полезным может быть только правильно приготовленный и свежий напиток. В ведомстве предупредили, что перед покупкой необходимо проверить упаковку – она должна быть цельной и с маркировкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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