2020-01-06T10:49:34+03:00
Экономика

Forbes объяснил, почему санкции против «Северного потока-2» не имеют смысла

Издание обратило внимание на результаты соглашения между Москвой и Киевом о транзите российского газа
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Forbes объяснил, почему санкции против «Северного потока-2» не имеют смыслаForbes объяснил, почему санкции против «Северного потока-2» не имеют смыслаФото: REUTERS
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После заключения соглашения между Москвой и Киевом о транзите российского газа в Европу через территорию Украины санкции Вашингтона в отношении «Северного потока - 2» потеряли всякий смысл.

«Заявления о том, что европейцы не должны покупать российский газ, поскольку это улучшает благосостояние Кремля, теперь будут равносильны сжиганию 10% украинской казны в костре», - сообщает журнал Forbes

Издание утверждает, что благодаря соглашению о транзите Киев добился многого, поскольку налоги «Нафтогаза» составили в 2019 году 14 процентов от бюджетных поступлений.

Напомним, в первый день нового года Украина начала транзит российского газа по новому контракту сроком на пять лет. Согласно соглашению, «Газпром» выплатит «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража и стороны отозвали иски по действующим договорам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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