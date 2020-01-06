6 Янв. 2020 2020-01-06T11:06:04+03:00

Российский турист погиб при сходе лавины в Грузии. Фото ТАСС / Струнин Анатолий

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Российский турист погиб при сходе лавины в Грузии на горнолыжном грузинском курорте Гудаури. Об этом рассказали в пресс-службе грузинского Министерства иностранных дел.

В ведомстве сообщили, что россиянин пропал накануне, и его поиски продолжались более суток.

«Турист найден мертвым. К поисковым работам были подключены спасательные службы компании по развитию горнолыжных курортов минэкономики», - сообщили с МВД страны.

По делу о гибели гражданина России начато расследование по статье о «Причинение смерти по неосторожности». Согласно Уголовному кодексу Грузии, такое правонарушение карается ограничением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 26 декабря с небольшой разницей во времени сразу несколько мощных снежных лавин сошли на альпийских горнолыжных курортах Швейцарии и Австрии. Австрийский курорт Анкогель накрыло сразу три лавины.

ИСТОЧНИК KP.RU