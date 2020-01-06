После убийства Сулеймани цена нефти Brent выросла выше 70 долларов за баррель

6 Янв. 2020 2020-01-06T11:24:28+03:00

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После обострения ситуации на Ближнем Востоке в результате убийства иранского генерала элитного военного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года в ночь на понедельник, 6 января, на бирже ICE в Лондоне превысила 70 долларов за баррель, а стоимость черного золота марки WTI выросла до 64,38 долларов за баррель.

На данный момент цена нефти этого сорта замедлила рост и по состоянию на 10:38 московского времени составляет $69,99 долларов за баррель.

Напомним, в последний раз цена Brent находилась выше уровня 70 долларов за баррель 22 мая прошлого года, а 25 апреля, поднялась выше 75 долларов за баррель после угроз Вашингтона об отказе от исключений по иранским санкциям. В сентябре в мире произошел резкий скачек цены на нефть, после нападения на крупные нефтяные объекты Саудовской Аравии. Тогда Баррель нефти марки Brent опустился ниже 57 долларов за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU