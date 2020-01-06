Поклонская назвала «мерзким вирусом» героизацию Бандеры на Украине

6 Янв. 2020 2020-01-06T12:59:36+03:00

Депутат прокомментировала инициативу о памятнике лидера националистического движения рядом с Россией

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала инициативу мэров Ивано-Франковска Руслана Марцинкива и Конотопа Артема Семинихина установить близ российской границы памятник Степану Бандере «бредовой идей», которая не имеет никакого отношения к обычным украинцам.

«Хорошо, что не замахнулись переименовать какой-нибудь город в Бандеровск», - отметила депутат.

Поклонская считает, что главы двух городов «могут и не такое учудить», посколь им «плевать» на мнение народа.

По словам депутата, желание героизировать Бадеру является настоящей болезнью, которую нужно внести в медицинские справочники по психиатрии. Она заявила, что такой «мерзкий вирус» сидит «в головах отдельных порошенковских прихвостней», которые начинают «непроизвольно» выкрикивать слово «Бандера» и в тоже время «гребут в карманы бюджетные деньги».

Напомним, в первый день нового года на Украине прошли шествия в честь 111-й годовщины со дня рождения Бандеры. В российском МИД заявили, что курс Киева на героизацию националистов принимает все более «уродливые формы».

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ИСТОЧНИК KP.RU