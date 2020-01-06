Меркель посетит Россию 11 января по приглашению Путина
В субботу, 11 января, канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию с рабочим визитом по приглашению российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщили в Кремле.
Глава немецкого правительства и президент России намерены обсудить эскалацию ситуации в ближневосточном регионе в результате убийства генерала элитного военного формирования Ирана Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Кассема Сулеймани.
Кроме того, Меркель и Путин планируют обсудить ситуацию в Сирии и внутриукраинский конфликт в контексте договоренностей саммита в «Нормандском формате».
Напомним, ранее в ходе телефонного российский президент и его французский коллега Эммануэль Макрон выразили обеспокоенность по поводу обострения ситуации на ближнем Востоке после ликвидации Сулеймани в результате американских авиаударов. Лидеры двух стран отметили, что своими действиями Вашингтон нарушил международное право.
ИСТОЧНИК KP.RU