Меркель посетит Россию 11 января по приглашению Путина

6 Янв. 2020 2020-01-06T13:25:42+03:00

Меркель посетит Россию с рабочим визитом по приглашению Путина Фото: REUTERS

Канцлер Германии и президент России обсудят эскалацию напряженности на Ближнем Востоке

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В субботу, 11 января, канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию с рабочим визитом по приглашению российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщили в Кремле.

Глава немецкого правительства и президент России намерены обсудить эскалацию ситуации в ближневосточном регионе в результате убийства генерала элитного военного формирования Ирана Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Кассема Сулеймани.

Кроме того, Меркель и Путин планируют обсудить ситуацию в Сирии и внутриукраинский конфликт в контексте договоренностей саммита в «Нормандском формате».

Напомним, ранее в ходе телефонного российский президент и его французский коллега Эммануэль Макрон выразили обеспокоенность по поводу обострения ситуации на ближнем Востоке после ликвидации Сулеймани в результате американских авиаударов. Лидеры двух стран отметили, что своими действиями Вашингтон нарушил международное право.

ИСТОЧНИК KP.RU