В Одессе задержали убийц найденных в шкафу девушек
Сотрудники правоохранительных органов Одессы задержали подозреваемых в убийстве девушек, которых ранее нашли в шкафу арендованной квартиры в Киеве.
Как сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники, предполагаемых преступников задержали в Одессе в понедельник, 6 января, рано утром (около 4:40 утра по местному времени или 5:40 по Москве).
Количество задержанных, а также их пол и возраст не уточняются. При этом ранее сообщалось о том, что в розыск объявлены 20-летняя женщина и 34-летний мужчина.
В минувшую субботу, 4 января, владелица квартиры в Подольском районе Киева обнаружила у себя в шкафу на балконе трупы двух девушек со связанными руками и многочисленными ножевыми ранениями. Одной погибшей было 16 лет, другой — 19.
По предварительным данным, погибшие сняли жилье на праздники.
По факту случившегося возбуждено дело по статье «Умышленное убийство».
ИСТОЧНИК KP.RU