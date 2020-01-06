В Одессе задержали убийц найденных в шкафу девушек

6 Янв. 2020 2020-01-06T13:52:10+03:00

Одной погибшей девушке было 16 лет, другой — 19. Фото: СОЦСЕТИ

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Сотрудники правоохранительных органов Одессы задержали подозреваемых в убийстве девушек, которых ранее нашли в шкафу арендованной квартиры в Киеве.

Как сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники, предполагаемых преступников задержали в Одессе в понедельник, 6 января, рано утром (около 4:40 утра по местному времени или 5:40 по Москве).

Количество задержанных, а также их пол и возраст не уточняются. При этом ранее сообщалось о том, что в розыск объявлены 20-летняя женщина и 34-летний мужчина.

В минувшую субботу, 4 января, владелица квартиры в Подольском районе Киева обнаружила у себя в шкафу на балконе трупы двух девушек со связанными руками и многочисленными ножевыми ранениями. Одной погибшей было 16 лет, другой — 19.

По предварительным данным, погибшие сняли жилье на праздники.

По факту случившегося возбуждено дело по статье «Умышленное убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU