6 Янв. 2020 2020-01-06T14:12:31+03:00

«Надо было еще извиниться»: Захарова отреагировала на слова Мааса об угрозах Трампа Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что главе МИД Германии Хайко Маасу следовало бы извиниться, когда он говорил об угрозах президента США Дональда Трампа ввести санкции против Ирака.

Ранее министр иностранных дел ФРГ заявил, что слова американского лидера о возможных ограничительных мерах против Багдада. По его слова этом Ирак нельзя «убедить угрозами, но можно убедить аргументами».

«Надо было еще извиниться. На всякий случай. А то Германию некому будет защищать», - написала Захарова в Facebook.

Напомним, после решшения иракского парламента о высылки иностранных войск из страны глава Белого дома пригрозил Багдаду санкциями и заявил, что военные США не собираются покидать Ирак, потому что там находится «очень дорогая авиабаза».

ИСТОЧНИК KP.RU