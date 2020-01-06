2020-01-06T14:27:49+03:00
В мире

Ирак готовит механизм вывода иностранных войск

В стране назвали американские удары по Багдаду «глупостью, в отношении которой невозможно молчать»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ирак готовит механизм вывода иностранных войскИрак готовит механизм вывода иностранных войскФото: REUTERS
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Багдад начал готовить механизм вывода иностранных войск с территории страны. Об этом рассказал. Представитель главнокомандующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф.

Он пояснил, что американские удары в районе аэропорта Багдада, когда убили генерала иранского военного подразделения Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани были «глупостью, в отношении которой невозможно молчать»

«Иракское правительство ограничило наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции и не позволит им двигаться куда-либо», - проинформировал Представитель главнокомандующего иракских ВС.

По словам Халфа, деятельность международной коалиции в стране будет ограничена вооружениями и тренировками военнослужащих, а также консультациями, вооруженные силы должны будут покинуть Ирак.

Напомним, 5 января, иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны, а также прекращение соглашения с международной коалицией. Франция, Германия и Великобритания призвали Багдад не отказываться от поддержки иностранных военных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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