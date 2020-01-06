2020-01-06T15:12:29+03:00
Происшествия

Начальника отдела «Роскосмоса» убил его младший брат

Тела обоих мужчин нашли в квартире в Подмосковье
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Подмосковье обнаружен труп начальника одного из отделов «Роскосмоса» и его братаВ Подмосковье обнаружен труп начальника одного из отделов «Роскосмоса» и его братаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В понедельник, 6 января, в квартире дома подмосковном городе Щелкове обнаружен труп начальника одного из отделов «Роскосмоса» Сергея Хайкина с огнестрельным ранением. Рядом с ним нашли труп его младшего брата, Ивана Хайкина.

Как сообщает источник kp.ru, накануне ссоры между братьями не было, но 31-летний Иван выстрелил в голову брата и покончил жизнь самоубийством. Труп обнаружила мать погибших, при этом следов борьбы в квартире не обнаружили, как и каких-либо записок. Известно, что 36-летний Сергей болел пневмонией.

В настоящее время правоохранители осмотрели место происшествия с участием следователя-криминалиста, изъяли оружие, упаковку патронов. Кроме того, назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская. Проводится необходимый комплекс следственных действий, возбужденно уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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