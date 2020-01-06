Евросоюз примет решение по санкциям против Ирана после оценки МАГАТЭ действий Тегерана

6 Янв. 2020 2020-01-06T15:51:58+03:00

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) оценит действия Тегерана в ядерной сфере. На основании этой проверки в ЕС будут решать вопрос о санкциях, это значит, что альянс может ввести новые экономические и прочие ограничения или снять все существующие санкции.

После убийства генерала Сулеймани власти Ирана пообещали ответить на выпал со стороны США. Генерал-майор был ликвидирован по личному приказу президента Америки Дональда Трампа.

На фоне нарастающего конфликта иранские власти объявили от отказе от ограничений, которые брали на себя в ядерной сфере. В Иране будут обогащать уран в таком количестве, какое соответствует потребностям страны, объявили власти.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано, что глава МИД Ирана пока не дал ответа на приглашение приехать в Брюссель для проведения переговоров. Как сообщает ТАСС, переговоры будут посвящены не только СВПД, но и вопросам по деэскалации в Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU