2020-01-06T16:05:31+03:00
В мире

«По доллару с каждого»: В Иране предлагают собрать 80 миллионов долларов «за голову Трампа»

Предложение прозвучало от организатора церемонии похорон генерала Сулеймани и транслировалось сразу несколькими телеканалами
Юлия САЛЬНИКОВА
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Генерал убит во время авиаудара по аэропорту БагдадаГенерал убит во время авиаудара по аэропорту БагдадаФото: REUTERS
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В Иране после убийства генерала-майора Хасема Сулеймани объявили вознаграждение 80 миллионов долларов «за голову Дональда Трампа». Причем деньги предложили собирать народом – по доллару с каждого иранца. Для жителей страны убийство Сулеймани стало настоящей потерей. Он был в своей стране национальным героем, его называют «архитектором тайных и военных операций» Тегерана за границей, генерал возглавлял Силы Кудс Революционной гвардии.

Прощание с Сулеймани транслировали сразу несколько телеканалов, сама траурная церемония собрала несколько миллионов человек. Гроб с телом Сулеймани в понедельник поставили в главную мечеть Тегерана, мечеть Муссалы. Такой церемонии прощания не устраивали в Иране ни для одного человека, который не является духовным лидером. Организаторы процессии предложили собрать с каждого по одному доллару за "голову Трампа". Это заявление транслировали сразу несколько телеканалов.

В Тегеране поклялись отомстить за убийство, организованное властями США. Причем в Иране добавили, что месть будет скорой.

- Иран имеет 80 миллионов жителей. Исходя из иранского населения, мы хотим собрать 80 миллионов долларов , что является наградой за голову президента Трампа, - приводит заявление иранцев The Mirror.

Выступающие с официальными речами на прощальной церемонии объявили, что могут устроить нападение на американской земле и даже атаковать Белый дом.

- Это объявление войны, если вы не решаетесь, вы проигрываете, - сказал иранский депутат Абольфазл Абутораби.

Иран прощается с генералом Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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