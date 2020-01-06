«По доллару с каждого»: В Иране предлагают собрать 80 миллионов долларов «за голову Трампа»

6 Янв. 2020 2020-01-06T16:05:31+03:00

Генерал убит во время авиаудара по аэропорту Багдада Фото: REUTERS

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В Иране после убийства генерала-майора Хасема Сулеймани объявили вознаграждение 80 миллионов долларов «за голову Дональда Трампа». Причем деньги предложили собирать народом – по доллару с каждого иранца. Для жителей страны убийство Сулеймани стало настоящей потерей. Он был в своей стране национальным героем, его называют «архитектором тайных и военных операций» Тегерана за границей, генерал возглавлял Силы Кудс Революционной гвардии.

Прощание с Сулеймани транслировали сразу несколько телеканалов, сама траурная церемония собрала несколько миллионов человек. Гроб с телом Сулеймани в понедельник поставили в главную мечеть Тегерана, мечеть Муссалы. Такой церемонии прощания не устраивали в Иране ни для одного человека, который не является духовным лидером. Организаторы процессии предложили собрать с каждого по одному доллару за "голову Трампа". Это заявление транслировали сразу несколько телеканалов.

В Тегеране поклялись отомстить за убийство, организованное властями США. Причем в Иране добавили, что месть будет скорой.

- Иран имеет 80 миллионов жителей. Исходя из иранского населения, мы хотим собрать 80 миллионов долларов , что является наградой за голову президента Трампа, - приводит заявление иранцев The Mirror.

Выступающие с официальными речами на прощальной церемонии объявили, что могут устроить нападение на американской земле и даже атаковать Белый дом.

- Это объявление войны, если вы не решаетесь, вы проигрываете, - сказал иранский депутат Абольфазл Абутораби.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753361" frameborder="0"></iframe> Иран прощается с генералом Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU