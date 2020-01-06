2020-01-06T16:23:08+03:00
Происшествия

В «Роскосмосе» опровергают, что застреленный в Подмосковье мужчина является их сотрудником

Тела братьев обнаружили в квартире поселка Биокомбинат
Юлия САЛЬНИКОВА
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Полицейские обнаружили в квартире тела двух молодых мужчинПолицейские обнаружили в квартире тела двух молодых мужчинФото: Олег ЗОЛОТО
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В госкорпорации «Роскосмос» опровергли информацию о том, что один из погибших в поселке Биокомбинат мужчин является их сотрудником. Ранее появилась информация, что 36-летний Сергей Хайкин 4 января убит из охотничьего ружья. По предварительной версии, стрелял его младший брат, тело которого обнаружено в этот же день в той же квартире. Между ними мог произойти конфликт, который закончился убийством и самоубийством.

Сергей, якобы, возглавлял один из отделов госкорпорации Роскосмос. Жил с семьей он в Москве, но на праздники приехал к родственникам в Подмосковье. Что стало причиной убийства, будут устанавливать следователи. Пуля попала Сергею в область сердца, он скончался на месте. Оружие было зарегистрировано на его младшего брата Ивана.

- В связи с сообщениями в СМИ касательно убийства С.А. Хайкина сообщаем, что он не является сотрудником госкорпорации «Роскосмос», - сообщили в пресс-службе компании «Интерфаксу».

ИСТОЧНИК KP.RU

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