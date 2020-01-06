2020-01-06T16:44:35+03:00
Политика

Шойгу обсудил с главой генштаба вооруженных сил Ирана ситуацию в стране после убийства генерала Сулейнами

Министр обороны России провел несколько телефонных разговоров с официальными лицами Ирана
Юлия САЛЬНИКОВА
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Для Иранцев гибель Сулеймани стала большой потерейДля Иранцев гибель Сулеймани стала большой потерейФото: REUTERS
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил ситуацию в Иране с главой генштаба вооруженных сил страны Мохаммадом Багери.

После убийства генерала Касема Сулеймани обстановка в Иране и в целом на Ближнем Востоке стала еще более напряженной. Приказ о ликвидации командующего спецподразделением «Кудс» генерала отдал лично президент США Дональд Трамп. В Иране убийство Сулеймани стало большой потерей, официальные власти страны пообещали «жестоко отомстить» США. На похоронах Сулеймани, где присутствовали порядка 3 миллионов человек, прозвучало предложение собрать деньги с жителей для того, чтобы «получить голову Трампа».

В телефонном разговоре с Багери Шойгу призвал не допустить эскалации напряженной обстановки в Сирии и Ближневосточном регионе.

Кроме того министр обороны России 5 января обсудил с главой национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом Ближний Восток, Северную Африку и действия по снижению напряженности в регионе.

Иран прощается с генералом Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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