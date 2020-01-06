Шойгу обсудил с главой генштаба вооруженных сил Ирана ситуацию в стране после убийства генерала Сулейнами

6 Янв. 2020 2020-01-06T16:44:35+03:00

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил ситуацию в Иране с главой генштаба вооруженных сил страны Мохаммадом Багери.

После убийства генерала Касема Сулеймани обстановка в Иране и в целом на Ближнем Востоке стала еще более напряженной. Приказ о ликвидации командующего спецподразделением «Кудс» генерала отдал лично президент США Дональд Трамп. В Иране убийство Сулеймани стало большой потерей, официальные власти страны пообещали «жестоко отомстить» США. На похоронах Сулеймани, где присутствовали порядка 3 миллионов человек, прозвучало предложение собрать деньги с жителей для того, чтобы «получить голову Трампа».

В телефонном разговоре с Багери Шойгу призвал не допустить эскалации напряженной обстановки в Сирии и Ближневосточном регионе.

Кроме того министр обороны России 5 января обсудил с главой национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом Ближний Восток, Северную Африку и действия по снижению напряженности в регионе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753361" frameborder="0"></iframe> Иран прощается с генералом Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU