Число погибших в результате оползней и наводнения в Индонезии достигло 66 человек

6 Янв. 2020 2020-01-06T17:23:30+03:00

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Увеличилось число жертв наводнения и оползней в Индонезии. Если раньше власти страны сообщали о 53 погибших, то теперь их уже 63. Об этом сообщает агентство «Синьхуа». Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии сообщило о наводнении в канун нового года. В индонезийской столице Джакарте начались проливные дожди, с гор сходили оползни в жилые районы. Стихия вынудила людей покинуть свои дома.

Власти призвали жителей сохранять бдительность несмотря на то, что дожди стихают. Тем временем метеорологи предупреждают, что опасной обстановка в Джакарте будет сохраняться вплоть до середины следующей недели.

В Индонезии из-за проливных дождей блокированы некоторые участки дорог, как следствие наблюдаются проблемы с движением общественного транспорта, в том числе нарушено железнодорожное сообщение.

ИСТОЧНИК KP.RU