В ОАЭ вводят многократные туристические визы сроком на пять лет

6 Янв. 2020 2020-01-06T19:33:15+03:00

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Для увеличения числа туристов власти ОАЭ приняли решение ввести многократные туристические визы. Документы будут выдавать сроком на пять лет, визы для всех национальностей будут многократными.

- Мы принимаем более 21 миллиона туристов ежегодно, и наша цель состоит в том, чтобы утвердить страну в качестве основного мирового туристического направлении,- сообщил в твиттер премьер-министр Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Эмираты входят в пятерку самых популярных у россиян стран для путешествий. В 2018 году туристы из нашей страны оставили на курорте 1,3 миллиарда долларов.

Но чаще всего россияне летают на отдых в Турцию - за первое полугодие 2019 года на курорты страны ездили 2,7 миллиона человек. За такой же период, но в 2018 году, было на 400 тысч поездок меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU