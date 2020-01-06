Уволенный Трампом Джон Болтон готов дать показания по импичменту

6 Янв. 2020 2020-01-06T21:25:18+03:00

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Бывший советник по нацбезопасности США Джон Болтон готов дать показания Сенату по делу об импичменте президента. Процесс в отношении Дональда Трампа запущен демократами после телефонного разговора американского лидера президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил информатор, Трамп оказывал давление на коллегу, угрожая лишить финансовой помощи в случае, если в Киеве не начнут расследовать дело о коррупции в отношении Байдена и его сына. Байден считается главным конкурентом Трампа на предстоящих президентских выборах, поэтому демократы считают, что главой Белого дом руководило не только желание побороть коррупцию, но и найти компромат на своего соперника.

Как сообщает The Wall Street Journal, 6 января Джон Болтон объявил, что готов несмотря на возражения президента дать показания по делу об импичменте. Он хочет рассказать о политике Белого дома в отношении Украины во время его пребывания в должности. С оговоркой, если Болтона попросят явиться в Сенат.

Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре 2019 года. Причиной стали разногласия в вопросах внешней политики. Президент открыто сказал советнику по нацбезопасности, что его услуги Вашингтону больше не нужны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750332" frameborder="0"></iframe> В Нью-Йорке тысячи людей требуют импичмента Трампа.

ИСТОЧНИК KP.RU