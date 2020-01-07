Золото и палладий рекордно подорожали

7 Янв. 2020 2020-01-07T03:07:36+03:00

Цены на золото обновили максимум с 2013 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

За последние несколько дней резко подорожали драгоценные металлы. Так, цена золота на спотовом рынке выросла на 2,3 процента, побив рекорд апреля 2013 года, и к 6 января достигла максимальных 1588,13 доллара за унцию. Стоимость палладия в понедельник тоже обновила исторический рекорд и составила 2030,28 доллара за унцию, сообщает агентство Bloomberg.

Издание отмечает, что аналитики связывают такой стремительный рост цен на драгметаллы с обострением ситуации на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани и его иракского коллеги, шиитского командира Абу Махди аль-Мухандиса.

Напомним, как писал сайт kp.ru, высокопоставленные военачальники погибли в результате американского ракетного удара в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января. Иран пообещал отомстить США, а Ирак решил выдворить из страны всех иностранных военных и разорвал соглашение с возглавляемой Штатами коалицией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753038" frameborder="0"></iframe> Иран пообещал отомстить США за смерть генерала Сулеймани.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иран обещает Трампу трупы американцев на всем Ближнем Востоке: ждать ли большую войну

Убийство генерала спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани подводит мир на порог нового военного конфликта. Ведь ликвидировали его ракетным ударом в аэропорту Багдада по личному приказу Дональда Трампа, грубо поправ международное право (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU