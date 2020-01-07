Золото и палладий рекордно подорожали
За последние несколько дней резко подорожали драгоценные металлы. Так, цена золота на спотовом рынке выросла на 2,3 процента, побив рекорд апреля 2013 года, и к 6 января достигла максимальных 1588,13 доллара за унцию. Стоимость палладия в понедельник тоже обновила исторический рекорд и составила 2030,28 доллара за унцию, сообщает агентство Bloomberg.
Издание отмечает, что аналитики связывают такой стремительный рост цен на драгметаллы с обострением ситуации на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани и его иракского коллеги, шиитского командира Абу Махди аль-Мухандиса.
Напомним, как писал сайт kp.ru, высокопоставленные военачальники погибли в результате американского ракетного удара в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января. Иран пообещал отомстить США, а Ирак решил выдворить из страны всех иностранных военных и разорвал соглашение с возглавляемой Штатами коалицией.
Иран пообещал отомстить США за смерть генерала Сулеймани.
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Убийство генерала спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани подводит мир на порог нового военного конфликта. Ведь ликвидировали его ракетным ударом в аэропорту Багдада по личному приказу Дональда Трампа, грубо поправ международное право (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU