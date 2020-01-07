2020-01-07T03:07:36+03:00
Экономика

Золото и палладий рекордно подорожали

Причиной роста цен стало обострение ситуации на Ближнем Востоке
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Цены на золото обновили максимум с 2013 годаЦены на золото обновили максимум с 2013 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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За последние несколько дней резко подорожали драгоценные металлы. Так, цена золота на спотовом рынке выросла на 2,3 процента, побив рекорд апреля 2013 года, и к 6 января достигла максимальных 1588,13 доллара за унцию. Стоимость палладия в понедельник тоже обновила исторический рекорд и составила 2030,28 доллара за унцию, сообщает агентство Bloomberg.

Издание отмечает, что аналитики связывают такой стремительный рост цен на драгметаллы с обострением ситуации на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани и его иракского коллеги, шиитского командира Абу Махди аль-Мухандиса.

Напомним, как писал сайт kp.ru, высокопоставленные военачальники погибли в результате американского ракетного удара в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января. Иран пообещал отомстить США, а Ирак решил выдворить из страны всех иностранных военных и разорвал соглашение с возглавляемой Штатами коалицией.

Иран пообещал отомстить США за смерть генерала Сулеймани.

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Убийство генерала спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани подводит мир на порог нового военного конфликта. Ведь ликвидировали его ракетным ударом в аэропорту Багдада по личному приказу Дональда Трампа, грубо поправ международное право (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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