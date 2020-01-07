В Польше хотят запретить России «истолковывать историю по-своему»

7 Янв. 2020 2020-01-07T06:42:46+03:00

Польский сейм собирается на законодательном уровне запретить России истолковывать историю «со своей точки зрения» Фото: REUTERS

Комитет польского сейма по внешней политике работает над соответствующим законопроектом

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В Польше хотят на законодательном уровне запретить России «истолковывать историю по-своему»: польский сейм собирается принять закон, направленный на «пресечение предположительной попытки России переиначить историю» и «борьбу против лжи» о Второй мировой войне, пишет немецкое издание Die Zeit.

Глава парламентской фракции партии «Право и справедливость» Рышард Терлецкий сообщил, что комитет сейма по внешней политике работает над соответствующим законопроектом, и документ должен быть готов уже в среду, 8 января.

По словам вице-спикера польского сейма Малгожаты Кидава-Блоньской, рассмотреть проект закона предполагается на следующем заседании парламента.

«Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно», - в частности, написала Кидава-Блоньска на своей странице в Twitter.

Как писал сайт kp.ru, новая волна русофобских заявлений хлынула из Варшавы после резкого высказывания президента России о после Польши в нацистской Германии Юзефе Липском, который поддержал идею Гитлера выслать евреев из Европы в африканские «колонии».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751481" frameborder="0"></iframe> Путин - об ответственности СССР за начало Второй Мировой войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU