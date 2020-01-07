Россия встречает Рождество в условиях аномально теплой погоды
На территории всей России наблюдается температурная аномалия. Так, например, в Сибири сейчас на 20 градусов теплее положенного. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Вся страна встретит Рождество с положительными аномалиями. На европейской территории на шесть-восемь градусов выше нормы температура, а на азиатской от восьми до 20 аномалия", - сказал специалист.
Согласно его данным, самый заметный перепад наблюдается в Якутии и Красноярском крае. Здесь минимальные температуры достигнут -20..-25 градусов, а максимальные составят примерно -15. минус 15. Оттепели на азиатской территории страны не ожидается.
В декабре в Москву пришла весна.
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ИСТОЧНИК KP.RU