2020-01-07T07:15:52+03:00
Общество

Россия встречает Рождество в условиях аномально теплой погоды

В Сибири установилась температура выше средней на 20 градусов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Во многих регионах России аномально теплоВо многих регионах России аномально теплоФото: Алексей ФОКИН
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На территории всей России наблюдается температурная аномалия. Так, например, в Сибири сейчас на 20 градусов теплее положенного. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Вся страна встретит Рождество с положительными аномалиями. На европейской территории на шесть-восемь градусов выше нормы температура, а на азиатской от восьми до 20 аномалия", - сказал специалист.

Согласно его данным, самый заметный перепад наблюдается в Якутии и Красноярском крае. Здесь минимальные температуры достигнут -20..-25 градусов, а максимальные составят примерно -15. минус 15. Оттепели на азиатской территории страны не ожидается.

В декабре в Москву пришла весна.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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