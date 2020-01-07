IKEA выплатит $46 млн родителям мальчика, придавленного комодом

7 Янв. 2020 2020-01-07T08:33:01+03:00

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Торговая сеть IKEA выплатит 46 миллионов долларов родителям двухлетнего Джозефа Дудека, который погиб в результате падения на него комода шведской фирмы.

Трагический инцидент произошел в 2017 году в американском штате Калифорния. Ребенок пытался залезть на 32-килограммовый комод, но свалился вместе с ним. Спасти мальчика не удалось.

При этом, как выяснили его родные, годом ранее под весом комодов той же серии Malm погибли еще шесть детей. Тогда же IKEA изъяла их из продажи из-за недостаточной устойчивости.

Сайт kp.ru писал, что после седьмого происшествия компания решила отозвать всю продукцию серии, изготовленную в период с 2002 по 2016 годы - это более 17 миллионов комодов стоимостью от 70 до 200 долларов. Производитель предлагал вернуть деньги или выдать наборы для крепления к стене совершенно бесплатно. Пострадавшие семьи уже получили выплаты.

"Ни одно судебное урегулирование не сможет изменить столь трагическое прошлое, но мы здесь, ради этой семьи и всех вовлеченных сторон, мы рады, что все разрешилось", — цитирует USA Today текст заявления IKEA.

ИСТОЧНИК KP.RU