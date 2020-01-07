2020-01-07T08:55:30+03:00
Наука

SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink

А вот поймать створки обтекателя вновь не удалось [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Двухступенчатая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида вечером в понедельник, 6 января.

Она вывела на орбиту очередную группу коммуникационных спутников Starlink - всего 60 аппаратов, а многоразовая первая ступень успешно приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You.

Спасательное судно компании Илона Маска также пыталось поймать в сети хотя бы одну из двух створок обтекателя, чтобы использовать их повторно, но безуспешно.

SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink.Двухступенчатая ракета Falcon 9 стартовала вечером 6 января

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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