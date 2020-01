SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink

7 Янв. 2020 2020-01-07T08:55:30+03:00

Двухступенчатая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида вечером в понедельник, 6 января.

Она вывела на орбиту очередную группу коммуникационных спутников Starlink - всего 60 аппаратов, а многоразовая первая ступень успешно приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You.

Спасательное судно компании Илона Маска также пыталось поймать в сети хотя бы одну из двух створок обтекателя, чтобы использовать их повторно, но безуспешно.

