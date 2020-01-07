В Таджикистане прошли массовые задержания членов движения "Братья-мусульмане"

7 Янв. 2020 2020-01-07T09:57:15+03:00

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В Таджикистане прошли аресты запрещенной в России террористической организации "Братья-мусульмане". Задержаны около 30 членов этой старейшей (создана египетским учителем в 1928 году) экстремистской организации.

По информации местных СМИ среди арестованных – священнослужители, преподаватели вузов и глава одного из сельсоветов.

Организация "Братья-мусульмане" запрещена не только в России. Членство в этой организации карается смертной казнью в Египте и Сирии.

Считается, что появление "Братьев-мусульман" стало следствием развала Османской империи. Члены этой организации мечтают восстановить ее прежних пределах.

Активисты организации занимаются вербовкой мусульман в мечетях, которых вовлекают в международный терроризм.

ИСТОЧНИК KP.RU