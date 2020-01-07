В Таджикистане прошли массовые задержания членов движения "Братья-мусульмане"
В Таджикистане прошли аресты запрещенной в России террористической организации "Братья-мусульмане". Задержаны около 30 членов этой старейшей (создана египетским учителем в 1928 году) экстремистской организации.
По информации местных СМИ среди арестованных – священнослужители, преподаватели вузов и глава одного из сельсоветов.
Организация "Братья-мусульмане" запрещена не только в России. Членство в этой организации карается смертной казнью в Египте и Сирии.
Считается, что появление "Братьев-мусульман" стало следствием развала Османской империи. Члены этой организации мечтают восстановить ее прежних пределах.
Активисты организации занимаются вербовкой мусульман в мечетях, которых вовлекают в международный терроризм.
ИСТОЧНИК KP.RU