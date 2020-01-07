PwC прогнозирует снижение темпов роста мировой экономики в 2020 году

7 Янв. 2020 2020-01-07T11:44:53+03:00

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Консалтинговое агентство PwC прогнозирует замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году. "Слоубализация" и сохраняющая напряженность в сфере торговли создадут сложности для поставок и дальнейшей экономической интеграции в масштабах планеты. Такого мнения придерживаются эксперты.

По их оценке, в этом году экономика вырастет на 3,4% по паритету покупательной способности, тогда как за два десятилетия XXI века среднегодовая величина показателя составляла 3,8%, передает РБК со ссылкой на прогноз.

"Источником оптимизма" является сфера услуг. В 2020 году мировой экспорт может достичь семит триллионов долларов. Лидерами здесь остаются США и Великобритания.

Также вырастет число рабочих мест. Страны G7 увеличат показатель на два миллиона вакансий, а семь крупнейших стран мира с развивающейся экономикой, включая Китай и Россию - на восемь миллионов.

Численность населения тоже вырастет - до 7,7 млрд человек, что на 10% больше, чем в начале XXI века. Самый большой прирост ожидается в Китае, Индии и странах Африки.

Сайт kp.ru писал, что снижение темпов роста мировой экономики негативно влияет также на Россию. Об этом ранее говорил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.

ИСТОЧНИК KP.RU