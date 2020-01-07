2020-01-07T11:51:10+03:00
Здоровье

Врачи рекомендуют не экспериментировать с поеданием сосулек и снега

Существует высокий риск развития отравлений и простудных заболеваний
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Врачи предупредили о риске отравления снегомВрачи предупредили о риске отравления снегомФото: Алексей ФОКИН
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Поедание снега и сосулек может быть опасно для здоровья человека. Чтобы избежать развития различных простудных заболеваний и отравлений, лучше не грызть ледышки, советуют врачи.

"Если речь идет о городе, то, конечно, вредно. Копоть от машин, грязь, земля, учитывая, что у нас зима слякотная и снег всегда перемешивается с землей", - сказала заведующая детской поликлиникой номер 17 ГБУЗ МО "Балашихинская областная больница" Светлана Щербакова.

По ее словам, в результате поедания снега могут возникнуть глистные инвазии, функциональные нарушения кишечника. Также ребенок способен простудиться, особенно если у него есть индивидуальная особенность, при которой миндалины являются слабым местом.

Позицию Щербаковой поддержал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов. Он заявил, что лучше отказаться от поедания даже чистого снега, поскольку в нем могут содержатся вредные примеси.

"Лучше не экспериментировать", — цитирует РИА Новости врача.

При этом ученые из Румынии ранее разрешили есть снег, но только свежевыпавший. Сайт kp.ru писал, что через 12 часов в нем появляются опасные микроорганизмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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